021 – zero to one H7 – Lieu Totem Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

021 – zero to one H7 – Lieu Totem, 18 mai 2022, Lyon. 021 – zero to one

H7 – Lieu Totem, le mercredi 18 mai à 09:00

Passer de 0 à 1, c’est accepter sa vulnérabilité, sortir de sa zone de confort et faire évoluer ses pratiques. Un précepte inspiré du livre de Peter Thiel qui nous permet de continuer de se former, d’innover et de construire le monde de demain. 021 vous invite à rencontrer des talents qui partagent cet état d’esprit. Pendant une journée, profitez de conférences inspirantes et d’ateliers pour confronter vos idées, et monter en compétences. Nourrissez votre curiosité, faites des rencontres et repartez avec des outils pour poursuivre l’expérience. **Tout au long de cette journée, la tech, l’impact et la créativité seront au cœur de nos échanges et de nos réflexions.** 021 est un événement initié par H7, notre Lieu Totem totem de la French Tech à Lyon et communauté qui fédère des acteurs de l’innovation : start-up, grandes entreprises, fonds d’investissement, écoles, institutions.

Voir tarifs, sur inscription

021, l’évènement start-up à Lyon H7 – Lieu Totem 70 quai perrache, 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu H7 - Lieu Totem Adresse 70 quai perrache, 69002 Lyon Ville Lyon lieuville H7 - Lieu Totem Lyon Departement Métropole de Lyon

H7 - Lieu Totem Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

021 – zero to one H7 – Lieu Totem 2022-05-18 was last modified: by 021 – zero to one H7 – Lieu Totem H7 - Lieu Totem 18 mai 2022 H7 - Lieu Totem Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon