Rencontrons-nous et amusons-nous ! 22 février – 25 mars 02 AUCH Venez partager un moment convivial autour d'activités créatives et ludiques ! 02 AUCH 18 place de l'ancien Foirail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Nous avons le plaisir de vous recevoir au sein de notre agence pour vous proposer plusieurs ateliers ludiques et créatifs : pâte à sel colorée, petits jeux, fresques collectives…

Ce moment nous permettra de faire connaissance, d’échanger sur vos besoins en garde d’enfants et de passer un bon moment !

De petites surprises vous attendent !

2023-02-22T10:00:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00

