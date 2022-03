02/04 Korrika Kulturala Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Borderline Fabrika, le samedi 2 avril à 19:00

Émission radiophonique en live. Le resultat des séances menées avec les étudiants d’AEK. Premier rdv pour préparer la capsule sonore qui sera écoutée dans 500 ans et concert du group LIHER.

5€

Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T21:00:00

