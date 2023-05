Camp VTT/Multi-activités – Haut-Bugey – 11 à 16 ans 01460, 28 août 2023, Montréal-la-Cluse.

Montréal-la-Cluse,Ain

Ce séjour au cœur du Haut-Bugey est le rêve de tous les sportifs aventuriers ! Chaque jour, tu feras du VTT pour découvrir les sentiers, progresser et te déplacer sur les lieux d’activités telles que le biathlon, la CO ou encore le kayak et l’escalade !.

2023-08-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-01 16:00:00. EUR.

01460 23 RUE DU JURA

Montréal-la-Cluse 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



This stay in the heart of the Haut-Bugey is the dream of all sports adventurers! Every day, you will ride a mountain bike to discover the trails, to progress and to move on the places of activities such as the biathlon, the CO or the kayak and the climbing!

Esta estancia en el corazón del Haut-Bugey es el sueño de todo deportista aventurero Todos los días, montará en bicicleta de montaña para descubrir los senderos, progresar y desplazarse en actividades como biatlón, OC o kayak ¡y escalada!

Dieser Aufenthalt im Herzen des Haut-Bugey ist der Traum aller abenteuerlustigen Sportler! Jeden Tag wirst du mit dem Mountainbike unterwegs sein, um die Wege zu entdecken, Fortschritte zu machen und dich zu den Orten der Aktivitäten wie Biathlon, OL oder auch Kajak und Klettern zu bewegen!

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey