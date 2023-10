Thé dansant 01, Seissan (32), 26 novembre 2023, .

Deuxième Thé dansant, organisé par le Club BON ACCUEIL de SAINT CLAR (32) à la salle des Fêtes de SAINT CLAR, le 26 novembre 2023, à partir de 14h, avec l’orchestre SERGIO.Accordéon, synthé, trompette, batterie sur des chants et danses des années 1980, italiens et plus récents. Danses en ligne et autres. Ambiance garantie;10 € l’entrée comprenant le goûter et une bouteille d’eau sur table.

01, Seissan (32) Salle des Fêtes

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

