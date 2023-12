La Micro-Folie | médiation yoga et art 01 rue des Récollets Bergerac, 3 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le thème : des formes et des couleurs.

Animée par Mylène Murot.

Enseignante et formatrice, responsable pédagogique du Diplôme Universitaire de yoga à la faculté de Lille, Mylène s’intéresse depuis de nombreuses années aux liens entre art et yoga comme une approche sensible de l’univers.

En 2013, elle intervient au LAAC (Lieu d’Art et d’Action contemporaine) à Dunkerque, sa terre natale, pour développer des séances de yoga en lien avec les expositions temporaires. Professeure de yoga, formée à l’institut kaivalyadham (Inde) et elle-même artiste peintre, installée depuis huit ans sur le bergeracois, elle expérimente dans sa démarche, les échos de l’art et du yoga dans leur façon de nous mettre en relation à nous-même, aux autres, au vivant, à l’univers.

GRATUIT MAIS SUR INSCRIPTION

Tenue confortable souhaitée.

Amener son tapis. Sinon prêt sur place..

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The theme: shapes and colors.

Hosted by Mylène Murot.

Teacher and trainer, responsible for the University Diploma in Yoga at the University of Lille, Mylène has been interested for many years in the links between art and yoga as a sensitive approach to the universe.

In 2013, she joined the LAAC (Lieu d?Art et d?Action contemporaine) in Dunkirk, her hometown, to develop yoga sessions linked to the temporary exhibitions. A yoga teacher, trained at the Kaivalyadham Institute (India) and herself a painter, she has been living in the Bergerac region for eight years, experimenting in her approach with the echoes of art and yoga in their way of relating us to ourselves, to others, to the living, to the universe.

FREE BUT REGISTRATION REQUIRED

Comfortable clothing preferred.

Bring your own mat. Otherwise available on site.

El tema: formas y colores.

Organizado por Mylène Murot.

Profesora y formadora, responsable del Diploma Universitario de Yoga de la Universidad de Lille, Mylène se interesa desde hace muchos años por los vínculos entre el arte y el yoga como acercamiento sensible al universo.

En 2013, se unió al LAAC (Lieu d’Art et d’Action contemporaine) de Dunkerque, su ciudad natal, para desarrollar sesiones de yoga vinculadas a las exposiciones temporales. Profesora de yoga formada en el Instituto Kaivalyadham (India) y pintora ella misma, afincada en la región de Bergerac desde hace ocho años, en su obra experimenta con los ecos del arte y del yoga en su manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con lo vivo, con el universo.

GRATUITO PERO CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Se recomienda llevar ropa cómoda.

Traiga su propia esterilla. Si no, préstamo in situ.

Das Thema: Formen und Farben.

Moderiert von Mylène Murot.

Mylène ist Lehrerin und Ausbilderin, pädagogische Leiterin des Universitätsdiploms für Yoga an der Fakultät in Lille. Sie interessiert sich seit vielen Jahren für die Verbindungen zwischen Kunst und Yoga als eine sensible Annäherung an das Universum.

Seit 2013 arbeitet sie am LAAC (Lieu d’Art et d’Action contemporaine) in ihrer Heimatstadt Dünkirchen, um Yogasitzungen in Verbindung mit den wechselnden Ausstellungen zu entwickeln. Seit acht Jahren lebt sie in Bergeracois und experimentiert in ihrer Arbeit mit den Echos von Kunst und Yoga, die uns in Beziehung zu uns selbst, zu anderen, zum Lebenden und zum Universum setzen.

KOSTENLOS, ABER MIT ANMELDUNG

Bequeme Kleidung erwünscht.

Bringen Sie Ihre Matte mit. Ansonsten vor Ort ausleihen.

Mise à jour le 2023-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides