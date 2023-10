La Micro-Folie | Le songe d’une nuit d’été 01 rue des Récollets Bergerac, 30 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

La micro Folie proposera au musée numérique, la diffusion du ballet « Le Songe d’une nuit d’été », adapté de l’œuvre de William Shakespeare, le samedi 30 décembre 2023 de 14h à 16h30. Sur réservation.

Une chorégraphie du célèbre George Balanchine, sur une musique du compositeur Felix Mendelssohn-Bartholdy avec les étoiles, premiers danseurs et le corps de ballet de l’Opéra de Paris.

Le Songe d’une nuit d’été

Une chorégraphie de George Balanchine

D’après William Shakespeare

Décors et costumes de Christian Lacroix.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 16:30:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At the digital museum, La micro Folie will present the ballet « A Midsummer Night’s Dream », adapted from William Shakespeare’s work, on Saturday December 30, 2023, from 2pm to 4:30pm. Reservations required.

Choreographed by the renowned George Balanchine, with music by composer Felix Mendelssohn-Bartholdy and featuring the stars, principal dancers and corps de ballet of the Paris Opera.

A Midsummer Night’s Dream

Choreography by George Balanchine

After William Shakespeare

Sets and costumes by Christian Lacroix

En el museo digital, La micro Folie presentará el ballet Sueño de una noche de verano, adaptación de la obra de William Shakespeare, el sábado 30 de diciembre de 2023 de 14:00 a 16:30. Reserva obligatoria.

Coreografiado por el célebre George Balanchine, con música del compositor Felix Mendelssohn-Bartholdy, con las estrellas, bailarines principales y cuerpo de baile de la Ópera de París.

Sueño de una noche de verano

Coreografía de George Balanchine

Basada en William Shakespeare

Decorados y vestuario de Christian Lacroix

Die Micro Folie bietet im Digitalen Museum am Samstag, den 30. Dezember 2023 von 14:00 bis 16:30 Uhr die Übertragung des Balletts « Ein Sommernachtstraum » nach dem Werk von William Shakespeare an. Nur mit Voranmeldung.

Eine Choreografie des berühmten George Balanchine, zur Musik des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy mit den Sternen, ersten Tänzern und dem Corps de ballet der Pariser Oper.

Ein Sommernachtstraum

Eine Choreographie von George Balanchine

Nach William Shakespeare

Bühnenbild und Kostüme von Christian Lacroix

Mise à jour le 2023-10-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides