Dordogne La Micro-Folie | 1 jour, 1 collection 01 rue des Récollets Bergerac, 27 décembre 2023, Bergerac. Bergerac,Dordogne Un jour, une collection : 27/12 Collection Nationale 1

28/12 Collection Corse

29/12 Collection Nationale 2

30/12 attention : Songe d’une nuit d’été sur inscription : 14h/16h30 (pas de collection)

3/01 Collection Centre Val de Loire

4/01 Collection Nationale 3

5/01 Collection Union Européenne

6/01 Collection Québec.

2023-12-27 fin : 2024-01-06 18:00:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



One day, one collection: 27/12 Collection Nationale 1

28/12 Corsica Collection

29/12 Collection Nationale 2

30/12 attention: A Midsummer Night?s Dream by appointment: 2pm/16.30pm (no collection)

3/01 Centre Val de Loire Collection

4/01 Collection Nationale 3

5/01 European Union Collection

6/01 Quebec Collection Un día, una colección : 27/12 Recogida nacional 1

28/12 Recogida en Córcega

29/12 Colección Nacional 2

30/12 Atención: Sueño de una noche de verano con cita previa: 14.00 – 16.30 h (no hay recogida)

3/01 Centro Val de Loire Colección

4/01 Colección Nacional 3

5/01 Colección Unión Europea

6/01 Colección Quebec Ein Tag, eine Sammlung : 27/12 Nationale Sammlung 1

28/12 Sammlung Korsika

29/12 Nationale Sammlung 2

30/12 Achtung: Sommernachtstraum auf Anmeldung: 14h/16h30 (keine Sammlung)

3/01 Sammlung Centre Val de Loire

4/01 Nationale Sammlung 3

5/01 Sammlung Europäische Union

