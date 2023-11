Noël à Quai Cyrano | La Micro-Folie : solstice d’hiver 01 rue des Récollets Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le musée numérique de la micro folie CAB vous propose une expérience muséale à la prédominance du blanc et d’oeuvres d’art nous invitant à glisser doucement vers l’hiver..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The CAB micro folie digital museum offers a museum experience dominated by white and artworks that invite us to slip gently into winter.

El museo digital CAB micro folie ofrece una experiencia museística dominada por el blanco y obras de arte que nos invitan a deslizarnos suavemente hacia el invierno.

Das digitale Museum der CAB-Mikroverrücktheit bietet Ihnen ein Museumserlebnis mit vorwiegend weißer Farbe und Kunstwerken, die uns dazu einladen, langsam in den Winter zu gleiten.

Mise à jour le 2023-11-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides