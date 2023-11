La Micro-Folie | replay : 8 films courts 01 rue des Récollets Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

« Replay » est une collection de huit films courts qui réinterprète en plan séquence les scènes les plus marquantes des plus grands classiques du Théâtre français. Chaque œuvre est adaptée dans un univers contemporain en faisant le focus sur une scène célèbre de manière à révéler l’intemporalité́ et la force du texte original.

Le Dom Juan de Molière opère ses jeux de séduction sur le plateau d’un shooting photo tandis que Médée et Jason, héros de la tragédie de Corneille, se déchirent dans une voiture et une station-service. Le tout servi par un casting de choix (Romane Bohringer, Sara Forestier, Lou de Laâge…).

Description technique et crédits courts :

FORMAT Séries, GENRE Fiction, DURÉE 8 x 8 min, TECHNIQUE Prise de vue réelle, ADAPTATION Matthias Castegnaro, Xavier Reim & Emilie Neyme, RÉALISATION Matthias Castegnaro, PRODUCTION La Blogothèque. CONTENU ARTE..

« Replay » is a collection of eight short films that reinterprets in sequence shot the most memorable scenes from the greatest classics of French theater. Each work is adapted for a contemporary setting, focusing on a famous scene to reveal the timelessness and power of the original text.

Moli?re?s Dom Juan plays his seduction games on the set of a photo shoot, while Medea and Jason, heroes of Corneille?s tragedy, tear each other apart in a car and a gas station. All served up by a choice cast (Romane Bohringer, Sara Forestier, Lou de Laâge?).

Technical description and short credits :

FORMAT Series, GENRE Fiction, DURATION 8 x 8 min, TECHNIQUE Live action, ADAPTATION Matthias Castegnaro, Xavier Reim & Emilie Neyme, DIRECTION Matthias Castegnaro, PRODUCTION La Blogothèque. CONTENT ARTE.

« Replay » es una colección de ocho cortometrajes que reinterpretan en plano secuencia las escenas más memorables de los grandes clásicos del teatro francés. Cada obra se adapta a un entorno contemporáneo, centrándose en una escena célebre para revelar la intemporalidad y el poder del texto original.

El Dom Juan de Moli?re juega a sus juegos de seducción en el plató de una sesión fotográfica, mientras que Medea y Jasón, héroes de la tragedia de Corneille, se destrozan mutuamente en un coche y en una estación de servicio. Todo ello servido por un reparto de lujo (Romane Bohringer, Sara Forestier, Lou de Laâge?).

Descripción técnica y breves créditos :

FORMATO Serie, GÉNERO Ficción, DURACIÓN 8 x 8 min, TÉCNICA Acción real, ADAPTACIÓN Matthias Castegnaro, Xavier Reim & Emilie Neyme, DIRECCIÓN Matthias Castegnaro, PRODUCCIÓN La Blogothèque. CONTENIDO ARTE.

« Replay » ist eine Sammlung von acht Kurzfilmen, die die wichtigsten Szenen der größten Klassiker des französischen Theaters in Plansequenzen neu interpretieren. Jedes Werk wird in ein zeitgenössisches Universum übertragen, wobei der Fokus auf eine berühmte Szene gelegt wird, um die Zeitlosigkeit und die Kraft des Originaltextes zu enthüllen.

Molières Dom Juan spielt seine Verführungsspiele auf dem Set eines Fotoshootings, während Medea und Jason, die Helden von Corneilles Tragödie, sich in einem Auto und an einer Tankstelle zerreißen. Das Ganze wird von einer erlesenen Besetzung (Romane Bohringer, Sara Forestier, Lou de Laâge?) serviert.

Technische Beschreibung und Kurzfilme :

FORMAT Serie, GENRE Fiktion, DAUER 8 x 8 min, TECHNIK Kameraführung, ADAPTATION Matthias Castegnaro, Xavier Reim & Emilie Neyme, REALISIERUNG Matthias Castegnaro, PRODUKTION La Blogothèque. INHALT ARTE.

