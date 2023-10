La Micro-Folie | découverte des Musées d’Orsay et de l’Orangerie 01 rue des Récollets Bergerac, 21 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le musée numérique « La Micro-Folie » vous invite à découvrir les Musées d’Orsay et de l’Orangerie, autour de 94 œuvres.

Entrée gratuite..

2023-11-21 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The digital museum « La Micro-Folie » invites you to discover the Musée d’Orsay and the Musée de l’Orangerie, through 94 works of art.

Free admission.

El museo digital « La Micro-Folie » le invita a descubrir el Museo de Orsay y el Museo de la Orangerie a través de 94 obras de arte.

Entrada gratuita.

Das digitale Museum « La Micro-Folie » lädt Sie ein, die Museen von Orsay und der Orangerie anhand von 94 ?uvres zu entdecken.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides