La Micro-Folie | Faites votre visite : Le Louvre en 36 œuvres 01 rue des Récollets Bergerac, 27 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

« Faites votre visite : Le Louvre en 36 œuvres » : la Micro-Folie vous invite à voir ou revoir des œuvres incontournables du Musée du Louvre..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 15:30:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Faites votre visite: Le Louvre en 36 ?uvres »: the Micro-Folie invites you to see or revisit some of the must-see works from the Musée du Louvre.

« Haga su propio recorrido: El Louvre en 36 obras »: la Micro-Folie le invita a ver o volver a ver algunas de las obras imprescindibles del Museo del Louvre.

« Faites votre visite: Le Louvre en 36 ?uvres »: Die Micro-Folie lädt Sie ein, unumgängliche Werke des Louvre-Museums zu sehen oder wiederzusehen.

