La Micro-Folie | collection Centre Val-de-Loire 01 rue des Récollets Bergerac, 24 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

La toute nouvelle collection du Musée numérique, dédiée à la région Centre-Val de Loire, arrive à la Micro-Folie de Bergerac.

Domaines d’exception, cathédrales et créations contemporaines s’associent à travers une ode inédite de l’art de vivre à la Française..

2023-10-24 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Digital Museum’s brand-new collection, dedicated to the Centre-Val de Loire region, arrives at Bergerac’s Micro-Folie.

Exceptional estates, cathedrals and contemporary creations come together in a unique ode to French art de vivre.

La nueva colección del Museo Digital, dedicada a la región Centro-Val de Loira, llega a la Micro-Folie de Bergerac.

Fincas excepcionales, catedrales y creaciones contemporáneas se unen en una oda única al arte de vivir a la francesa.

Die brandneue Sammlung des Digitalen Museums, die der Region Centre-Val de Loire gewidmet ist, kommt in die Micro-Folie in Bergerac.

Außergewöhnliche Domänen, Kathedralen und zeitgenössische Kreationen vereinen sich in einer neuen Ode an die französische Lebenskunst.

