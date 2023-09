La Micro-Folie | L’art et le nez pour se sentir mieux 01 rue des Récollets Bergerac, 10 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dans le cadre d’Octobre Rose, une animation est organisée à la Micro-folie de Bergerac : » L’art et le nez pour se sentir mieux », avec Patty CANAC, aromachologue.

Entrée gratuite mais SUR INSCRIPTION..

2023-10-10 19:30:00

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Pink October campaign, an event is being organized at Bergerac’s Micro-folie: « Art and the nose to feel better », with aromachologist Patty CANAC.

Admission free, but ON REGISTRATION.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, se organiza un acto en la Micro-folie de Bergerac: « El arte y la nariz para sentirse mejor », con Patty CANAC, aromacóloga.

La entrada es gratuita, pero SE REQUIERE INSCRIPCIÓN.

Im Rahmen des Rosa Oktobers findet in der Micro-folie in Bergerac eine Veranstaltung statt: « Kunst und Nase, um sich besser zu fühlen », mit Patty CANAC, einer Aromachologin.

Eintritt frei, aber ANMELDUNG erforderlich.

