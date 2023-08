La Micro-Folie | Le Barbier de Séville 01 rue des Récollets Bergerac, 30 septembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Opéra buffa en deux actes (1916) d’après Pierre- Augustin Caronde Beaumarchais.

Ce spectacle a été produit à l’Opéra Bastille en 2020.

Mise en scène par Damiano Michieletto. Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris.

Originaire de Venise, berceau de la commedia dell’arte, Damiano Michieletto est sensible à la veine burlesque de la musique rossinienne. Il transpose l’action de cette « précaution inutile » dans une Séville contemporaine inspirée du cinéma d’Almodóvar. L’immeuble monumental de Bartolo, au sein duquel Figaro tourbillonne en électron libre, permet au metteur en scène de donner libre cours à son imagination déjantée.

(entrée libre, réservation). Entracte 15 min..

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Opera buffa in two acts (1916) after Pierre- Augustin Caronde Beaumarchais.

Produced at the Opéra Bastille in 2020.

Directed by Damiano Michieletto. Orchestre et Ch?urs de l?Opéra National de Paris.

Originally from Venice, the birthplace of commedia dell?arte, Damiano Michieletto is sensitive to the burlesque vein of Rossinian music. He transposes the action of this « useless precaution » to a contemporary Seville inspired by Almodóvar?s cinema. Bartolo?s monumental building, with Figaro whirling around like a free electron, allows the director to give free rein to his wild imagination.

(admission free, booking required). Intermission 15 min.

Ópera bufa en dos actos (1916) según Pierre- Augustin Caronde Beaumarchais.

Espectáculo producido en la Ópera Bastilla en 2020.

Dirigida por Damiano Michieletto. Orquesta y Coro de la Ópera Nacional de París.

Originario de Venecia, cuna de la commedia dell’arte, Damiano Michieletto es sensible a la vena burlesca de la música de Rossini. Traslada la acción de esta « precaución inútil » a una Sevilla contemporánea inspirada en las películas de Almodóvar. El monumental edificio de Bartolo, en el que Fígaro gira como un electrón libre, permite al director dar rienda suelta a su alocada imaginación.

(Entrada gratuita, previa reserva). Intermedio 15 min.

Buffa-Oper in zwei Akten (1916) nach Pierre- Augustin Caronde Beaumarchais.

Diese Aufführung wurde 2020 an der Opéra Bastille produziert.

Inszenierung von Damiano Michieletto. Orchester und Chöre der Opéra National de Paris.

Der aus Venedig, der Wiege der Commedia dell’arte, stammende Damiano Michieletto ist für die burleske Ader der Rossinischen Musik empfänglich. Er verlegt die Handlung dieser « unnötigen Vorsicht » in ein zeitgenössisches Sevilla, das von Almodóvars Filmen inspiriert ist. Bartolos monumentales Gebäude, in dem Figaro wie ein freier Elektron herumwirbelt, gibt dem Regisseur die Möglichkeit, seiner verrückten Fantasie freien Lauf zu lassen.

(Eintritt frei, Reservierung erforderlich). Pause 15 Min.

