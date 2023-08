La Micro-Folie | 48 oeuvres du Château de Versailles 01 rue des Récollets Bergerac, 16 septembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le musée numérique de la Micro -Folie vous propose de découvrir 48 œuvres issues du Château de Versailles.

Gratuit mais sur inscription téléphonique : 06 25 85 27 91.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:30:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Micro-Folie digital museum invites you to discover 48 works of art from the Château de Versailles.

Free, but please register by phone: 06 25 85 27 91

El museo digital MicroFolie le invita a descubrir 48 obras de arte del Castillo de Versalles.

Gratis, pero inscríbase por teléfono: 06 25 85 27 91

Das digitale Museum Micro-Folie bietet Ihnen die Möglichkeit, 48 Kunstwerke aus dem Schloss von Versailles zu entdecken.

Kostenlos, aber mit telefonischer Anmeldung: 06 25 85 27 91

Mise à jour le 2023-08-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides