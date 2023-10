PROJECTION-CONFÉRENCE 0 Prairie Claudel Thaon-les-Vosges, 10 octobre 2023, Thaon-les-Vosges.

La rencontre que nous vous proposons est organisée par RRSB, Les Roses Rouges sur le Bitume.

RRSB a été créée le 1er décembre 2017, par un groupe de personnes touchées par l’expérience de Roger McGowen. Condamné à mort il y a trente ans pour un crime qu’il n’a pas commis, il a refusé de se laisser enfermer dans la haine. Au quotidien, il lutte pour conserver sa paix intérieure. Il a décrit deux livres et plusieurs articles pour Libération où il relate son expérience. Il aide de nombreux prisonniers depuis 30 ans pour que ces hommes oubliés de tous retrouvent un peu d’espoir.

Emilio Rodriguez, ancien compagnon de cellule de Roger McGowen a passé plus de 22 ans en prison. Au cœur d’un épisode difficile où il pense mettre fin à ses jours, il rencontre Roger McGowen dont il devient un ami proche et Roger l’aide à traverser cet épisode dépressif. Libéré en mai 2021, il consacre ses congés à faire connaître Roger Mac Gowen.

Cette rencontre s’appuiera sur un documentaire: ROGER MCGOWEN, CONDAMNÉ À MORT #889, réalisé par Nicolas Pallay en 2013. Emilio Rodriguez nous apportera son témoignage précieux sur la vie à Wynne Unit et sur ses liens forts avec Roger ainsi que son implication dans RRSB.. Adultes

The meeting we are proposing is organized by RRSB, Les Roses Rouges sur le Bitume.

RRSB was created on December 1, 2017, by a group of people touched by the experience of Roger McGowen. Sentenced to death thirty years ago for a crime he didn?t commit, he refused to let himself be trapped in hatred. Every day, he struggles to keep his inner peace. He has written two books and several articles for Libération in which he recounts his experience. For the past 30 years, he has been helping many prisoners, so that these forgotten men can regain a little hope.

Emilio Rodriguez, Roger McGowen’s former cellmate, spent over 22 years in prison. In the midst of a difficult period when he thought of ending his life, he met Roger McGowen, became close friends with him and Roger helped him through this depressive episode. Released in May 2021, he devotes his time off to raising the profile of Roger Mac Gowen.

This meeting will be based on a documentary: ROGER MCGOWEN, CONDAMNED TO DEATH #889, directed by Nicolas Pallay in 2013. Emilio Rodriguez will give us his invaluable insight into life at the Wynne Unit, his strong ties with Roger and his involvement with RRSB.

El encuentro que proponemos está organizado por RRSB, Les Roses Rouges sur le Bitume.

RRSB fue creada el 1 de diciembre de 2017 por un grupo de personas conmovidas por la experiencia de Roger McGowen. Condenado a muerte hace treinta años por un crimen que no cometió, se negó a dejarse atrapar por el odio. Cada día lucha por mantener su paz interior. Ha escrito dos libros y varios artículos para Libération en los que relata su experiencia. Lleva 30 años ayudando a muchos presos, para que estos hombres olvidados puedan encontrar un poco de esperanza.

Emilio Rodríguez, antiguo compañero de celda de Roger McGowen, pasó más de 22 años en prisión. En medio de un periodo difícil en el que pensó en quitarse la vida, conoció a Roger McGowen, se hizo muy amigo suyo y Roger le ayudó a superar este episodio depresivo. Liberado en mayo de 2021, dedicó su tiempo libre a dar a conocer la figura de Roger Mac Gowen.

Este encuentro se basará en un documental: ROGER MCGOWEN, CONDENADO A MUERTE #889, dirigido por Nicolas Pallay en 2013. Emilio Rodríguez nos ofrecerá su valioso relato de la vida en la Unidad Wynne, sus fuertes lazos con Roger y su implicación en el RRSB.

Das Treffen, das wir Ihnen anbieten, wird von RRSB, Les Roses Rouges sur le Bitume (Rote Rosen auf dem Asphalt), organisiert.

RRSB wurde am 1. Dezember 2017 von einer Gruppe von Menschen gegründet, die von der Erfahrung von Roger McGowen betroffen waren. Er wurde vor dreißig Jahren für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte, zum Tode verurteilt und weigerte sich, sich in Hass einsperren zu lassen. Im Alltag kämpft er darum, seinen inneren Frieden zu bewahren. Er beschrieb zwei Bücher und mehrere Artikel für Libération, in denen er über seine Erfahrungen berichtet. Seit 30 Jahren hilft er zahlreichen Gefangenen, damit diese von allen vergessenen Männer wieder ein wenig Hoffnung schöpfen können.

Emilio Rodriguez, der ehemalige Zellengenosse von Roger McGowen, verbrachte über 22 Jahre im Gefängnis. In einer schwierigen Phase, in der er darüber nachdachte, sich das Leben zu nehmen, traf er Roger McGowen, wurde ein enger Freund und Roger half ihm, diese depressive Phase zu überstehen. Nach seiner Entlassung im Mai 2021 verbringt er seinen Urlaub damit, Roger Mac Gowen bekannt zu machen.

Die Begegnung basiert auf dem Dokumentarfilm ROGER MCGOWEN, CONDAMNÉ À MORT #889, der 2013 von Nicolas Pallay gedreht wurde. Emilio Rodriguez wird uns wertvolle Einblicke in das Leben an der Wynne Unit geben und über seine enge Beziehung zu Roger und seine Beteiligung an RRSB berichten.

