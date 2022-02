?️ Petit-dej ? pro #17 – EN LIGNE – Booster ses ventes avec le leasing En ligne

?️ Petit-dej ? pro #17 – EN LIGNE – Booster ses ventes avec le leasing En ligne, 14 janvier 2022, . ?️ Petit-dej ? pro #17 – EN LIGNE – Booster ses ventes avec le leasing

En ligne, le vendredi 14 janvier à 09:00

Connaissez-vous le leasing comme outil d’aide au développement de vos ventes? ? ? Leasing = crédit-bail ou location financière, système de location-vente avec ou sans option d’achat C’est le moment d’aider vos clients à maîtriser leur budget en offrant des services et des options sur mesure. Optimisez et diversifiez vos sources de financement ! ? A la carte de cette 17ème session : 9h00 – 9h50 : Conférence, ” Booster ses ventes avec le leasing ” animée par Jérôme CAILLARD, courtier en financement chez Solufinance. 9h50 – 10h00 : Questions / Réponses / Echanges Rencontre mensuelle entre pros, autour d’une thématique donnée En ligne France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T09:00:00 2022-01-14T10:00:00

Détails Autres Lieu En ligne Adresse France lieuville En ligne

En ligne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//