️ Ateliers d’Exploration Ludique : « Le Monde du Corps » – Musée GRATALOUP Centre Art Contemporain Chevreuse Musée Grataloup Chevreuse, mercredi 3 avril 2024.

GRATALOUP peinture (1935-2022) – Antoinette ROZAN sculpture

Un dialogue autour du corps en mouvement entre un peintre et un sculpteur. 3 avril – 6 novembre, les mercredis Musée Grataloup https://www.museegrataloup.fr/post/2-ateliers-d-exploration-ludique-le-monde-du-corps

Début : 2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Fin : 2024-11-06T15:00:00+01:00 – 2024-11-06T16:00:00+01:00

Ces ateliers artistiques, spécialement conçus pour les enfants (5 -12 ans), s’inscrivent dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Ils sont une occasion unique de découvrir l’art contemporain tout en explorant les thèmes du corps dans toutes les expressions de la vie.

L’exposition « Corps Vivant » a été labélisée « Olympiade Culturelle » par le comité en charge de l’organisation des JO, Paris 2024

️Thématiques abordées lors de l’atelier

Explorer l’exposition « Corps Vivant » pour comprendre comment les artistes GRATALOUP et Antoinette ROZAN représentent le corps humain à travers la vie et le mouvement.

La relation à l’autre : les notions d’amitié et d’amour qui aident dans les difficultés et font que tout devient possible.

La famille

La naissance et la mort : le grand cycle de la vie

Ces ateliers ont pour objectif d’aider les enfants à comprendre la façon dont on habite son corps tout en explorant l’art contemporain.

‍ Déroulé de l’atelier

Accueil des enfants et découverte du lieu (prieuré du Xè siècle) et des vitraux réalisés par GRATALOUP en 2011 lors de la rénovation du lieu.

Ecoute et discussion à partir des podcasts. Chaque œuvre présentée développe une des thématiques exposées précédemment.

Projection d’un son et lumière conçu spécialement pour l’exposition « Corps vivants ». Celui-ci proposera aux enfants une expérience immersive leur permettant d’intégrer ludiquement les concepts thématiques développés à travers l’écoute des podcasts et la découverte des toiles exposées sur les murs.

Petit atelier d’expression plastique autour de l’utilisation des symboles dans la peinture contemporaine

️ Podcast d’introduction à l’exposition « Corps Vivant »

« En ce moment, ce sont les Jeux Olympiques et on parle beaucoup du sport. On fait du sport avec son corps. Et un corps, ça nait, ça vit et ça meurt. J’ai voulu monter ça dans ma peinture. J’ai fait des tableaux et j’ai mis des images secrètes dedans pour expliquer comment un corps bougeait et vivait. Mais chut, pour toi, je vais tout t’expliquer… »

Réservez dès aujourd’hui ! Tarif 10 €/enfant

Tarif réduit 5 € par parent ou personne accompagnante (paiement à l’accueil du musée)

L’équipe du musée GRATALOUP Centre d’art Contemporain

3 rue de l’église – 78460 Chevreuse

Ateliers enfant Musée GRATALOUP

