Evénement reconnu et très attendu par tous les passionnés de robotique, Eurobot regroupe 40 équipes internationales, soit 15 nationalités différentes d’élèves ingénieurs dont 7 pays de l’UE. Avec Eurobot et la Coupe de France de Robotique, ce sont trois jours de grande compétition 100 % robotique et de spectacle qui attendent les visiteurs et les entreprises. Proposée par Oryon et Planète Sciences  Parc des expositions des Oudairies rue Giotto 85000 LA ROCHE-SUR-YON La Roche-sur-Yon 85000 Le Bourg sous la Roche Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.coupederobotique.fr/infos-pratiques/acces/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

