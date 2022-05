 Les animations 6-12 ans / Les ateliers du Patrimoine (6-12 ans) A l’ombre des art-bres Fougères, 22 juillet 2022, Fougères.

2022-07-22 – 2022-07-22

Fougères 35300 Fougères

Les arbres de la forêt de Fougères ont pris vie et se sont installés en ville. Suis leurs traces, découvre leurs

histoires et aide-nous à les protéger. Les œuvres de Christian Lapie n’auront plus de secret pour toi.

14h00 – rdv à l’Office de Tourisme sur réservation – durée 1h30

contact@chateaudesfougeres.fr +33 2 99 99 79 59

Fougères

dernière mise à jour : 2022-05-28 par