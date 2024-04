« (처용) Tcheo Yong » THÉÂTRE NATIONAL DE L’OPÉRA-COMIQUE Paris, dimanche 9 juin 2024.

« (처용) Tcheo Yong » « Tcheo Yong (처용) » Opéra de Young Jo Lee, interprété par trois grandes institutions nationales de l’art scénique coréen Dimanche 9 juin, 17h00 THÉÂTRE NATIONAL DE L’OPÉRA-COMIQUE Billetterie sur

Début : 2024-06-09T17:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

Dans le cadre de sa tournée européenne, l’Opéra National de Corée, conduit par Seokwon Hong et accompagné du Chœur et de l’Orchestre Symphonique Nationaux, présente « Tcheo Yong (처용) », une œuvre exaltante du compositeur Young Jo Lee et fruit de la rencontre entre l’art lyrique occidental et un célèbre conte datant de la dynastie Silla (-57 av. J.-C. 935 apr. J.-C.). Axée autour du personnage mythique de Tcheo Yong tout en restant basée sur le principe du leitmotiv – comme vu par exemple dans les œuvres de Wagner – cette histoire bénéficie d’une réinterprétation moderne faisant la part belle à la psychologie de chacun de ses personnages.

À l’aube de la chute de Silla, l’Empereur de jade décide de mettre un terme à cette dynastie qu’il estime corrompue. Son fils Tcheo Yong descend sur terre contre l’avis de son entourage. Fermement déterminé à protéger la terre, il est déchu de son statut divin en tombant amoureux et en épousant la jeune Gasil. Rongée par les réprimandes d’un vieux bonze, la détermination de Tcheo Yong ne peut malheureusement rien contre le sort funeste qui attend la dynastie. Le dieu de la variole, qui convoite Gasil, fait alors son apparition et promet à Tcheo Yong de lui dévoiler le secret pour sauver Silla s’il lui cède son épouse…

THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPÉRA-COMIQUE 1 place Boieldieu 75002 PARIS Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France