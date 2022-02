間 (MA, AÏDA…) Montpellier, 5 avril 2022, Montpellier.

間 (MA, AÏDA…) Montpellier

2022-04-05 – 2022-04-06

Montpellier Hérault

EUR 6 20 Qu’ils s’appellent Première partie d’une seconde partie, Rencontre ratée ou Une mécanique des couples, ces moments brefs et sans parole sont l’un des filigranes d’une performance en parfait déséquilibre, puisant sa vitalité aux nombreuses sources du spectacle vivant. Circassiens sans agrès, danseurs d’une étonnante partition, techniciens destructeurs d’un décor mis à nu, Camille Boitel et Sève Bernard réinventent la catastrophe, le mot qui désignait dans la Grèce antique, le bouleversement, la fin et le dénouement. Quelle plus belle catastrophe que celle de l’amour ? D’une esquive, d’un geste inattendu, d’une chute ou d’une étreinte, ils nous dévoilent le minuscule vertige du tourbillon amoureux.

Encensée par la critique, la dernière création de la compagnie L’Immédiat poursuit la démarche singulière de son créateur Camille Boitel, disséquant en 36 très courtes séquences théâtrales la catastrophe amoureuse.

+33 800 20 01 65

Camille Boitel

Montpellier

