Gare Saint-Sauveur, le dimanche 4 juillet à 15:00

Dès 15h: Ateliers // conte, décoration de cerfs-volants Des contes drôle, mystérieux, à savourer que l’on soit grand ou petit… Un atelier pour fabriquer et décorer son cerf-volant (et le faire décoller en musique !). 18h : Madalitso band Dans une transe douce et minimaliste, Yosefe et Yobu commencent à faire découvrir au monde leur musique. Leur sincérité, leur présence souriante et sans artifice et leurs instruments traduisent sans barrière un parcours incroyable. Considérés comme de véritables prophètes musicaux au Malawi, ils jouent en souriant une musique d’une sincérité et d’une légèreté imparables. Capables de jouer pendant des heures, formés à l’école de la rue, les deux musiciens placent au coeur de leurs compositions leurs instruments faits maison : le babatone, sorte de basse à une corde, et la guitare à 4 cordes, le banjo traditionnel du Malawi. Gratuit – sans réservation dans la limite des places disponibles Gare Saint- Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Attacafa installe sa scène universelle nomade à la Gare Saint Sauveur le temps d’un week-end. L’occasion de vibrer, rêver, ressentir, à l’écoute de voix et rythmes du Monde, et enfin se retrouver. Gare Saint-Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

2021-07-04T15:00:00 2021-07-04T21:00:00

