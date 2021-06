Lille Gare Saint-Sauveur Lille, Nord 【 ATTACAFA À ST SO – LADANIVA 】 Gare Saint-Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

20h30 : TREMENDA 21h30: LADANIVA Ce duo franco-arménien formé par Jacqueline Baghdasaryan, chanteuse et Louis Thomas, multi-instrumentiste, a conquis le public malgré la pandémie et voici enfin une occasion de les voir sur scène, pour un concert rafraichissant qui oscille entre la tradition folk arménienne et balkanique, et des inspirations plus lointaines qui évoquent les rythmes insulaires des Caraïbes ou ceux du maloya réunionnais. Gratuit – sans réservation dans la limite des places disponibles Gare Saint- Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Attacafa installe sa scène universelle nomade à la Gare Saint Sauveur le temps d’un week-end. L’occasion de vibrer, rêver, ressentir, à l’écoute de voix et rythmes du Monde, et enfin se retrouver. Gare Saint-Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

