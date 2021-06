【 ATTACAFA À ST SO – Ikiyago Legacy / Djusu & TI’KANIKI 】 Gare Saint-Sauveur, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lille.

【 ATTACAFA À ST SO – Ikiyago Legacy / Djusu & TI’KANIKI 】

Gare Saint-Sauveur, le samedi 3 juillet à 15:00

Dès 15h : Ateliers // Contes, décorations de cerfs-volants et gum boots Des contes drôle, mystérieux, à savourer que l’on soit grand ou petit… Un atelier pour fabriquer et décorer son cerf-volant (et le faire décoller en musique !). Un atelier pour les plus jeunes et un atelier pour tout les autres, pour s’initier à la pratique des Gum Boots d’Afrique du Sud : danse, chant, percussion… venez tester votre coordination ! Dès 16h30 : IKYIAGO LEGACY Ikiyago Legacy fascinant mélange de percussions, danses, acrobaties et chants, la pratique des Tambourinaires du Burundi d’Ikiyago Legacy fascine par sa spontanéité proche de la transe, l’éblouissement rythmique, l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de vivre de tout un peuple. 18h45 : DJUSU Djusu, en langue malinké, veut dire “le cœur”. Ce cœur bat en Afrique de l’Ouest à Abidjan, capitale cosmopolite foisonnante. Avec une prédilection pour les formats psychés et hypnotiques des années 70/80, Djusu emprunte les énergies du highlife, du mandingue, du m’balax, de la rumba, et autres éthiopiques. 20h30: TI’KANIKI Ti’Kaniki fait vivre le maloya, musique majeure dans l’histoire de la Réunion, genre musical créole parlant à tous les peuples opprimés et aux âmes rebelles. Entre réunionnais natifs et « zorey » (métropolitains), ce collectif de musiciens solidement ancré dans l’énergie et les rythmes du maloya, jette des passerelles vers de bahanen camerounais, la rumba cubaine ou encore le currulao afro-colombien. Gratuit – sans réservation dans la limite des places disponibles Gare Saint- Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille

Attacafa installe sa scène universelle nomade à la Gare Saint Sauveur le temps d’un week-end. L’occasion de vibrer, rêver, ressentir, à l’écoute de voix et rythmes du Monde, et enfin se retrouver.

Gare Saint-Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T22:00:00