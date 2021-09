Lille Quartier Lille Sud Lille, Nord 『“À la Soupe !” – SMS par la Cie ON/OFF 』 Quartier Lille Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

La compagnie livrera soupes et chansons aux habitants du quartier de Lille Sud. L’occasion de partager votre plus beau message à déguster soupe à la main. Réservez votre chanson parmi les 100 du répertoire ! Réservez dès maintenant votre chanson. Pour cela rien de plus simple, demandez le catalogue par mail ([contact@attacafa.com](mailto:contact@attacafa.com)) et faites livrer soupes et chansons, dans les rues de Lille sud.

