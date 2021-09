『“À la Soupe !” – OUVERTURE SAVOUREUSE à Wazemmes 』 maison folie Wazemmes, 26 septembre 2021, Lille.

maison folie Wazemmes, le dimanche 26 septembre à 12:00

“À la Soupe !” – 20 ans du festival international de la soupe. La Louche d’Or pose ses marmites, là où tout a commencé : LE QUARTIER DE WAZEMMES. Au menu des ateliers, des concerts, des spectacles, des lectures et bien évidemment des dégustations de soupes. Un évènement gratuit, pour toute la famille. ║ ??????? ??́??????́?? ?? ???????? Mais d’où vient la Louche d’Or ? Et pourquoi tout se passe à Wazemmes depuis 20 ans ? La Cie Détournoyment, spécialiste des mélanges entre réalité et utopie, propose de vous raconter l’histoire patrimonio-humoristique du Festival de la Soupe à Wazemmes. Par la Cie Détournoyment – À 13h, 14h30 et 16h – inscription le jour-même à l’Auberge de la maison Folie Wazemmes ║ ??? ??????? ??́????? Une pincée de sourires dans le vinaigre quotidien : une carotte et un petit pois tentent de vous rallier à la cause des légumes en quelques courts dialogues saturés de calembours. Par la Cie Acidu 12h et 14h – entre le marché et la maison Folie Wazemmes ║ ??́??̂????-???? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ?œ?? (??????? ???????) Lettre d’amour, petite annonce, poème ou trait d’esprit, citation, revendication ou recette de soupe : les boîtes aux lettres des crieurs n’attendent que vous. Tout sera dit généreusement, à la criée ! Par la Cie Les Chiens Tête en Haut – De 12h30 à 14h – entre le marché et la maison Folie Wazemmes Auberge de la maison Folie Wazemmes ║ ?? ????? ????????????? Ramenez vos légumes et vos économes, on cuisine tou·te·s ensemble dans notre chaudron magique ! Épluchage et cuisine collective au feu de bois Dès 12h – devant l’Auberge de la maison Folie Wazemmes ║ ??? ?????? ????????? Venez (re)goûter aux meilleurs potages du monde, élus entre 2001 et 2019 à la Louche d’or. Dès 12h – devant l’Auberge de la maison Folie Wazemmes ║ ?????? ?? ??????? Laissez-vous conter les histoires les plus louches, drôles ou captivantes en famille ou entre mômes. Par Florence Masure À 14h30 et 15h30 ║ ?????? ?? ????? ??????̀?????? ??????… Une présentation du livre “À la Soupe !” par son inénarrable auteur et ses fidèles avatars, Nicole Niglue et Louchdor. Par Laurent Petit – À 16h30 ║ ??? ?’???? Véritable hommage aux racines intarissables de la culture Gnawa, irrésistiblement Psyché, indéniablement Rock, biberonné à la Funk, Bab l’Bluz est un véritable point de rencontre intercontinental. Ancienne et actuelle, portée par des paroles en arabe, des voix qui montent en flèche et des grooves lourds, leur musique semble pulser du coeur du Maghreb. À 17h – Sur réservation : [https://www.weezevent.com/-4524](https://www.weezevent.com/-4524) Infos pratiques : Dans les rues de Wazemmes et maison Folie Wazemmes – 70 Rue des Sarrazins – Lille Concert de Bab l’Bluz sur réservation Evènement gratuit En application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la COVID19, le pass sanitaire est obligatoire.

Gratuit – concert sur inscription

maison folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



2021-09-26T12:00:00 2021-09-26T19:30:00