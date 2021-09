Wattrelos Le grand sud Nord, Wattrelos 『“À la Soupe !” – Oumou Sangaré ! 』 Le grand sud Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Le grand sud, le samedi 23 octobre à 20:00

Pour terminer ce mois anniversaire, nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir la grande voix du Mali, Oumou Sangaré. Devenue une star mondiale et même une icône pop avec le très moderne album « Mogoya », celle qu’on appelle Wassoulou Kono (l’oiseau chanteur du Wassoulou, en référence à sa région d’origine), nous offrira une version acoustique de cet opus. Dénonçant sans relâche l’excision, les mariages forcés et la polygamie, cette battante, insoumise et révoltée, reste une artiste à la pointe du combat pour l’émancipation des femmes et à l’audace musicale intacte. À 20h00 – ouverture des portes dès 19h30 – Le Grand Sud – Gratuit Sur réservation : [https://www.weezevent.com/concert-oumou-sangare](https://www.weezevent.com/concert-oumou-sangare)

Gratuit, sur inscription

Le grand sud 50 rue de l'europe lille Wattrelos

2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T23:00:00

