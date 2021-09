『“À la Soupe !” – Métalouche à Chahuter 』 Métalu A Chahuter, 3 octobre 2021, Hellemmes.

║ ?? ?.?.?.? (Dans le quartier) Rejoignez la brigade d’artistes, écumez le quartier de porte en porte, troquez votre plus beau légume et composez une recette unique ! Devenez comédien pour une journée, inscrption par mail [contact@attacafa.com](mailto:contact@attacafa.com) Par la Cie Détournoyment Préparation : dès 11h (repas fourni) / Porte à porte théâtral : de 13h30 à 15h30 ║ ??????? ??????? (à Métalu A Chahuter) Venez vous essayer à la gravure sur gomme pour réaliser vos propres tampons et parsemer le monde de vos plus beaux dessins ! Par Marine Foratier – En continu de 15h à 17h ║ ???́?? ? ??́????? (à Métalu A Chahuter) Un opéra déjanté mené par Mme Salade, M. Poireau et un jardinierconférencier. Farce légumo-lyrique pour toute la famille. Par la Cie Détournoyment – À 15h30 et 16h30 ║ ?? ???????? (à Métalu A Chahuter) Evelyne Mambo accompagnée de quatre guitaristes et percussionnistes, partageront une fusion sonore avec pour base l’énergie des musiques africaines des années 70/80 À 17h – Sur réservation – [https://www.weezevent.com/dr-soukouss](https://www.weezevent.com/dr-soukouss) Avec le soutien spécifique de la Ville de Lille Infos pratiques : Métalu A Chahuter – 122 Rue Dordin – Lille Évènement gratuit En application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la COVID19, le pass sanitaire est obligatoire.

