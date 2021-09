Lille Médiathèque de Lille-Sud Lille, Nord 『“À la Soupe !” – La parole aux casseroles』 – Lille Sud Médiathèque de Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

『“À la Soupe !” – La parole aux casseroles』 – Lille Sud Médiathèque de Lille-Sud, 20 octobre 2021, Lille. 『“À la Soupe !” – La parole aux casseroles』 – Lille Sud

Médiathèque de Lille-Sud, le mercredi 20 octobre à 16:00

Ce que la cuisine dit de nous ou comment la poésie invite à goûter la vie. Bienvenue dans votre atelier ! Ici les mots sont choisis et cuisinés à toutes les sauces, en famille. Par Du Vent dans les Mots – De 16h à 18h – Médiathèque de Lille-Sud Infos pratiques : Médiathèque de Lille-Sud – 11 Rue de l’Asie – Lille Evènement gratuit En application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la COVID19, le pass sanitaire est obligatoire.

Sur inscriptions

『“À la Soupe !” – La parole aux casseroles』 – Lille Sud Médiathèque de Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque de Lille-Sud Adresse 11 Rue de l'Asie, 59000 Lille Ville Lille lieuville Médiathèque de Lille-Sud Lille