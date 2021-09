『“À la Soupe !” – Escale poétique chez Saisons Zéro』 Saisons zéro, 10 octobre 2021, Roubaix.

『“À la Soupe !” – Escale poétique chez Saisons Zéro』

Saisons zéro, le dimanche 10 octobre à 11:00

║ ?? ?.?.?.? Rejoignez la brigade d’artistes, écumez le quartier de porte en porte, troquez votre plus beau légume et composez une recette unique ! Devenez comédien pour une journée, inscrption par mail [contact@attacafa.com](mailto:contact@attacafa.com) Par la Cie Détournoyment Préparation : dès 11h (repas fourni) / Porte à porte théâtral : de 13h30 à 15h30 ║??????? ???́???? A deux ou quatre mains, venez réaliser une création colorée et à votre image. Par Wundertüte – En continu de 15h à 17h ║?? ?????? ??? ?????? Entrez dans le Cercle des Songes, allongés dans des transats, écoutez le bruissement dans vos oreilles, les mots susurrés, les envolées mélodiques et les silences. Par Métalu A Chahuter – À 15h30 et 16h30 ║??????? Inspiré de la mer Thalassa, se donnant toute latitude pour accoster les îles, se délasser dans une taverne populaire avec du rébétiko, se souvenir de la ville de Smyrne, jusqu’à se laisser porter par un courant contemporain, Nefeles s’apprécie en famille. On entendra peut-être le bruit des vagues ? À 17h – Sur réservation [https://www.weezevent.com/concert-nefeles](https://www.weezevent.com/concert-nefeles) Infos pratiques : Saisons zéro – 2 Rue de Wasquehal – Roubaix Évènement gratuit En application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la COVID19, le pass sanitaire est obligatoire.

Concert sur réservation

Saisons zéro 2 Rue de Wasquehal – Roubaix Roubaix Ouest Nord



2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T19:00:00