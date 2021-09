Wattrelos Le grand sud Nord, Wattrelos 『“À la Soupe !” – Cabaret soupe – Jeudi c’est permis !』- Le Grand Sud Le grand sud Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

20 ans ça se fête, en voici la recette. Mettre les petits plats dans les grands (et les bols dans les marmites…), accueillir notre public adoré avec un cocktail explosif, faire rissoler avec un bon concert, mixer avec un cabaret désopilant et porter à ébullition en faisant danser les gens sur les tables ! ║ ??? ???̀??? ??????? Pour ouvrir la soirée, les frères Bandini vous emmèneront au coeur de l’Amérique, aux rythmes de banjo, mandoline, guitares folk… ║?? ??????? ????? Avec Laurent Petit comme maître de cérémonie, voici réunie la crème du cabaret Soupe, avec ses numéros les plus louches. Humour potache (potage ?) parsemé de surprises, c’est la bonne recette pour mettre le feu au Grand Sud ! ║ ‘????? Avec la danse en rond pour fondation, les musiques populaires du monde comme horizon, et l’improvisation comme ligne de fuite, ‘Ndiaz invente une musique hybride, jetant parfois des ponts avec le Liban, la Turquie, le Brésil ou la Roumanie. Ça va danser ! Dès 20h – ouverture des portes 19h30 Soirée sur réservation : [https://www.weezevent.com/cabaret-soupe-jeudi-c-est-permis](https://www.weezevent.com/cabaret-soupe-jeudi-c-est-permis) —– Infos pratiques : Le Grand Sud – 50 rue de l’Europe Lille Evènement gratuit En application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la COVID19, le pass sanitaire est obligatoire.

