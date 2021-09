『“À la Soupe !” – Archipel louche à Wazemmes』 Quartier de Wazemmes, 16 octobre 2021, Lille.

Quartier de Wazemmes, le samedi 16 octobre à 15:30

║????-??? ?????? ?? ??????? ????? Ces deux musiciens infusent dans les airs traditionnels populaires les accents et les rythmes glanés lors de leurs voyages au long cours. Irlande, Brésil, Balkans, Niger, Inde… Les cinq continents et les cultures de leurs frères terriens les inspirent. À 15h30 – Jardin des Drôles d’Wazeaux – Places limitées ║???́?? ???? ! Des choristes débridées coiffées de casques de chantier et une cheffe de choeur qui y met du coeur, voici une chorale parée à toutes éventualités. Et vous ? À 17h – Halles de Wazemmes ║ ???????̈? Ce trio de musique marocaine réunit Abdalatef Bouzbiba au chant, au violon et au rabab, Thomas Loopuyt au oud et au luth lothar, et Nordine Boussetta aux percussions (derbouka, bendir et tarr). Empruntant une partie de leur répertoire à l’arabo andalou, au chaabi, musique populaire citadine et à l’aïta, leur poésie exprime le thème récurrent de l’amour sur lequel se rejoignent littératures savante et populaire. Gharbaïn s’inspire des styles du Maroc en les faisant vivre à la manière d’un incessant aller-retour, reflet de leur histoire et de leurs points d’attache multiples. À 18h30 – Eglise St Pierre St Paul de Wazemmes Sur réservation : [https://www.weezevent.com/concert-gharbain](https://www.weezevent.com/concert-gharbain) Informations complémentaires à venir ——————– Infos pratiques : Quartier de Wazemmes Evènement gratuit En application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la COVID19, le pass sanitaire est obligatoire.

