Librairie le Bateau Livre, le samedi 16 octobre à 12:00

La librairie Le Bateau livre accueille les souvenirs mémorables du festival international de la Louche d’or ! Venez découvrir le livre des 20 ans, en présence de son auteur LAURENT PETIT. En présence de l’auteur Laurent Petit À 12h – Librairie le Bateau Livre

Entrée libre

