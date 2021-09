Lille Librairie BigleMoi Lille, Nord 『“À la Soupe !” – Apéro Livre 』 – Librairie BigleMoi Librairie BigleMoi Lille Catégories d’évènement: Lille

La librairie BigleMoi accueille les souvenirs mémorables du festival international de la Louche d’or ! Venez découvrir le livre des 20 ans, en présence de son auteur LAURENT PETIT. Infos pratiques : Librairie BigleMoi – 124 Rue Pierre Legrand – Lille Evènement gratuit En application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la COVID19, le pass sanitaire accompagné d’un document d’identité est obligatoire.

