✰✰ Le Grigri aux platines #3! ✰✰ La Petite Halle, 28 avril 2022, Paris.

Le Grigri & La Petite Halle présentent : ✰✰✰ LA MENSUELLE DU GRIGRI ✰✰✰

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 avril 2022

de 19h30 à 22h00

gratuit

On remet ça, comme tous les mois, derrières les platines de la Petite Halle pour partager avec vous nos meilleures découvertes et nos plus beaux classiques !

Prochaine édition › jeudi 28 avril !

Les deux dernières dates étaient chaudes, on compte sur vous pour que la prochaine soit bouillante ! On a chargé nos bacs de disques et nos clés USB avec de la fraîcheur musicale et de bons vieux classiques pour vous faire chavirer.

Comme pour les deux dernières dates, on a de nouvelles recrues derrières les platines en début de soirée alors venez tôt pour les supporter.

C’est ouvert à toutes et tous alors invitez vos parents, votre date, vos voisin.e.s, vos collègues et même vos conjoint.e.s!

Jeudi 28 avril 2022 dès 19h30

La Petite Halle, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Zéro, free, gratis, c’est cadeau, si-si

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)



Contact : https://www.facebook.com/events/2796837483953281

✰✰ Le Grigri aux platines #3! ✰✰