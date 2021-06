Paris Forum des images Paris ✨ Journée portes ouvertes TUMO Paris ✨ Forum des images Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 10h à 17h

gratuit

TUMO Paris, l’école de la création numérique du Forum des images gratuite pour les 12-18 ans ouvre ses portes le samedi 26 juin ! Le samedi 26 juin, TUMO Paris, l’école gratuite de la création numérique pour les 12-18 ans ouvre ses portes aux curieux ! Venez découvrir toutes les spécialités et rencontrer les étudiant·es et l’équipe pédagogique.

Plus d’infos sur le site https://paris.tumo.fr/fr/portes-ouvertes >> Programme de la journée << Présentation générale

⏰ de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30

Un temps d’information dans la plus grande salle du Forum des images où l’équipe vous présente la pédagogie innovante de l’école et vous emmène à la découverte des huit spécialités enseignées : le dessin, la modélisation 3D, le cinéma, le jeu vidéo, la programmation, le design graphique, l’animation, sans oublier la musique ! Découverte des espaces

⏰ de 11h30 à 13h ou de 15h30 à 17h

Après la présentation générale, une déambulation libre dans les espaces pour découvrir les créations, et rencontrer toute l’équipe pédagogique et les étudiant·es. Testez vous-mêmes les activités de TUMO Paris ! Sans oublier un stand d’inscription, pour retenir sa place pour la rentrée prochaine ! Inscription gratuite aux portes ouvertes de TUMO Paris Animations -> Visite guidée Forum des images 2 rue du cinéma Paris 75001

1, 11 : Hôtel de Ville (32m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (406m)

Contact :TUMO PARIS 0144766300 tumo.paris@forumdesimages.fr https://paris.tumo.fr/fr/

© ABM Studio

