⚡Kraken Fest’ 2024 ⚡ Le Rex Toulouse

⚡Kraken Fest’ 2024 ⚡ L’équipe de Kraken Musique organise sa 2ème édition du Kraken Fest’ ! Ce festival a pour objectif de faire découvrir des artistes de la scène locale et de proposer une soirée concert rock ! Dimanche 30 juin, 16h30 Le Rex Payant

L’équipe de Kraken Musique organise sa 2ème édition du Kraken Fest’ ! Le Kraken Fest’ c’est un festival de rock qui aura lieu le 30 juin 2024 dans la salle de concert Le Rex à Toulouse. Ce festival a pour objectif de faire découvrir des artistes de la scène locale et de proposer une soirée concert rock sur Toulouse.

Au programme : Des concerts ! Pleins de concerts !

Eh oui ! Le Kraken Fest’ prépare une bonne grosse soirée concert qui va vous déchaîner de 16h30 à minuit !

Retrouvez le groupe parisien de grunge Sex Shop Mushroom, du rock psyché avec Cosmic Dream, du stoner metal avec Stoned Matter, la britpop de The Wooden Pearls et le thrash metal de Sulfator !

Et pour ouvrir le Festival, on vous propose de sortir des sentiers battus avec la compagnie Les Grumots qui proposera un spectacle d’improvisation théâtrale en musique !

Lien de notre site web : https://krakenmusique.com/krakenfest/

Lien de la billetterie : https://krakenmusique.com/billetterie-kraken-fest/

Le Rex 15 Av. Honoré Serres, 31000 Toulouse

