⚠️COMPLET⚠️ Opéra de Marseille Marseille, dimanche 28 janvier 2024.

⚠️COMPLET⚠️ ♫♫♫ Dimanche 28 janvier, 11h00 Opéra de Marseille 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T11:00:00+01:00 – 2024-01-28T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T11:00:00+01:00 – 2024-01-28T12:00:00+01:00

Légende du piano et chef d’orchestre de niveau international, Jean-Bernard Pommier a joué dans plus de 45 pays et enregistré une quarantaine de disques chez EMI ou Erato. Né à Béziers, parrainé par Pablo Casals, il a étudié avec Pierre Sancan et Yves Nat. Lauréat à 17 ans du Concours Tchaïkovski de Moscou (avec mention du jury présidé par Emil Gilels), il s’est perfectionné à New York avec Eugene Istomin. Il a joué avec la plupart des grands orchestres du monde sous la direction de Karajan, Boulez, Mehta, Haitink, Barenboïm ou Muti. Ses partenaires de musique de chambre s’appellent Stern, Perlman, Zukerman, Tortelier ou Rampal. Il a dirigé le Philharmonia de Londres, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de San Francisco, la Philharmonie tchèque… Récemment, il a donné à la salle Gaveau une intégrale des sonates de Beethoven d’une hauteur de vue, d’une profondeur de son et d’un rayonnement apollinien. Ce qui l’a incité à se lancer dans une intégrale Mozart. Pour nous, en collaboration avec l’Opéra de Marseille, il jouera : Fantaisie en ré mineur, Sonates n° 11 « Alla Turca » K 331, n° 12 en fa majeur et n° 14 en do mineur. Un must de la saison.

En partenariat avec l’Opéra de Marseille

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille

Photo ©Yannick Coupannec