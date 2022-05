⚠️COMPLET⚠️ LBA OFF : SAVONNERIE FER À CHEVAL Savonnerie Fer à Cheval, 8 juin 2022, Marseille.

Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements OFF à travers Marseille et sa région. Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer ses publics et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à la Friche la Belle De Mai. Fondée en 1856, notre savonnerie Fer à Cheval fait corps avec le patrimoine marseillais car notre histoire est aussi celle de la région et de ses hommes. Nous respectons et perpétuons un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération de maîtres savonniers. La recette de l’authentique savon de Marseille cuit en chaudron est gardée précieusement, et reste, à ce jour, inaltérée tant elle est prodigieuse d’efficacité et de douceur pour toute la famille. — C’est au cœur de notre salle des chaudrons, inscrite aux Monuments Historiques, que nos maîtres savonniers se transmettent depuis plus de 165 ans la recette de l’authentique savon de Marseille. Comme un voyage dans le temps, la salle des chaudrons invite ses visiteurs à se projeter des années en arrière : charpente d’origine, 4 générations de chaudrons et anciennes machines nous plongent dans l’âge d’or du Savon de Marseille. PROGRAMMATION ORSO DJ SET INFOS PRATIQUES LIEU : 66 Chem. de Sainte-Marthe, 13014 Marseille

♫DJ SET♫

Savonnerie Fer à Cheval 66, chemin de sainte Marthe, 13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T18:00:00 2022-06-08T20:00:00