⚠️COMPLET⚠️ Juliette Théâtre La Criée Marseille, mardi 19 mars 2024.

⚠️COMPLET⚠️ Juliette ♫♫♫ Mardi 19 mars, 20h00 Théâtre La Criée De 6 à 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T21:30:00+01:00

Juliette n’aime pas la chanson. Tiens donc ! Son père était clarinettiste à l’Orchestre du Capitole de Toulouse, mais c’est dans les bars de la « ville rose » qu’elle trouve son premier public en chantant Piaf, Brel ou Barbara. Déjà Juliette perçait sous Nourredine. Dotée d’une voix soyeuse et d’un humour redoutable, Juliette fréquente les cabarets parisiens et assume tout son goût pour le gros rouge, la bonne bouffe, les gauloiseries, son homosexualité, ses racines kabyles et même le fait d’être pianiste. Révélée au Printemps de Bourges, elle trouve son public, mais va mettre du temps à convaincre les médias qui n’ont d’yeux que pour les bimbos (même les radios !). Après des années de vache enragée, les albums Irrésistible et surtout Rimes féminines élargissent son auditoire sans qu’elle se soit déculottée. Ah mais ! Dès lors, tout s’enchaîne révélation aux Victoires de la Musique, artiste de l’année, signature chez Polydor, premier Olympia. Elle s’offre alors le luxe d’une chronique régulière sur France Musique et de rencontres du 25e type avec Alexandre Tharaud, François Morel ou Natalie Dessay. Chanteuse, parolière, compositrice, elle se trouve coincée pour une durée indéterminée pendant le confinement avec ses copains, complices, musiciens. Que vont-ils jouer ? Où trouver l’inspiration ? Et surtout, y aura-t-il assez de bières ? Lorsqu’il ne peut plus regarder dehors, l’œil se pose sur les objets du quotidien, les traces du passé, les souvenirs hétéroclites de nos vies rêvées et chantées, pour raconter de toutes nouvelles histoires… Des histoires d’escaliers, de poivrons, de perruques, de 2CV, de housses et de couettes et autres épisodes ironiques, nostalgiques ou douloureux. Des histoires de nous qui sommes enfermés. Et libres.

En partenariat avec La Criée, Théâtre national de Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-lacriee.notre-billetterie.com/billets?spec=1679 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Photo ©WATGC