★ KALYPHONIC ★ > GÉRALD TOTO / > DIGITAL ZANDOLI / > MOTSEK / > D. TAULIAUT KALYPHONIC STUDIO, 4 septembre 2021, Bobigny.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 20h à 4h

gratuit

Pour cette soirée Rooftop, nous recevons des acteurs majeurs de la musique post traditionnelle de la Caraïbe. Gérald TOTO, DIGITAL ZANDOLI et MOTSEK accompagné de D. TAULIAUT aux percussions.

“Si tu es né, tu peux danser”.

Les connaisseurs l’appellent la « Kaly », d’autres les « Soirées Rooftop ».

Kaphonic Pwod & le Rhum Store team up pour recréer cette soirée emblématique qu’est la Kalyphonic.

Alors comment vous dire, on est très très heureux de vous accueillir pour une de ces soirées magiques sous les étoiles, où l’envie d’être juste bien submerge les âmes et les cœurs.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ GÉRALD TOTO /// SWAY

Gérald Toto est une des voix du célèbre trio panafricain “Toto Bona Lokua” (entouré de ses amis Lokua Kanza et Richard Bona), avec lequel il sort deux albums acclamés, et entame une tournée mondiale. Avec “Sway”, Gérald se réinvente et présente un voyage intérieur, enregistré seul chez lui. Il aime d’ailleurs à dire que c’est son vrai premier album. Il a trouvé sa ligne claire, il nous guide grâce à sa sublime voix vers les grands espaces de l’intime,

comme s’il susurrait à l’oreille de chacun. On se laisse porter par ses influences et métissages musicaux : romance pop, blues, jazz, samba, mélodies orientales, mandingues ou percussions caribéennes. Il chante librement, dans sa langue imaginaire, celle du coeur. Gérald va à l’essentiel, et se fait du bien pour en faire aux autres.

► https://youtu.be/eKETtor0U8k

► https://bit.ly/2xWXhhM

► https://www.geraldtoto.net/

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ DIGITAL ZANDOLI /// DIGGER’S DIGEST

A la tête de la boutique Digger’s Digest, ces dénicheurs de galettes rares s’associent pour un DJ Set jalonné de pépites aussi obscures que précieuses… les antilles sous une forme authentique et détonante !

► https://www.youtube.com/user/diggersdigest/videos

► https://soundcloud.com/diggers-digest

► https://www.facebook.com/diggersdigestcom-176047769166478/

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MOTSEK /// KABALKA

DJ et producteur karukéen, musicien percussionniste, fondateur du label Kaphonic Records, Motsek-music est un chercheur. Un chercheur d’oraison mélodique sur une scène afro électro en pleine ébullition.

Autant de rhizomes créatifs qui constituent son empreinte esthétique, dispersant les codes de l’électroworld aux quatre coins d’un espace afrocaribéen composite.

Élektroska, gwo ka, new cumbia, bèlè, deep house, soulful, vaudou, ghetto funk apparaissent comme un réseau de fils conducteurs musicaux composant un style hybride, mélodique et vivant, qu’il appelle Post Exotik//Kabalka.

► https://youtu.be/7o9JmTpS3dc

► https://soundcloud.com/motsek

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ DOMINIQUE TAULIAUT /// Percussions

La raison n’explique pas certaines énigmes de ce monde… c’est le cas pour les artistes nés dans un tel chaudron de talent, ou plutôt un tel fût de dextérité, que rien à part le génie ne peut expliquer une telle virtuosité ! Dominique Tauliaut percussionniste nourrit au son du Gwo-Ka et gardien du rythme des groupes tels que Balkouta, Kassav et bien d’autres, distillera un son véloce et jouissif pour accompagner les galettes électro Karib de Motsek.

► https://www.youtube.com/watch?v=AgxsvA4PF58

► https://www.facebook.com/dtauliaut/

>>>>>>>> RHUM STORE <<<<<<<<

Après le succès des Caves Éphémères et le lancement depuis bientôt 2 ans de leur boutique en ligne, c’est tout naturellement que l’équipe du Rhum Store s’associe à celle de Kaphonic Pwod pour créer un événement hors des sentiers battus, une Kalyphonic «Welcome to All».

Toujours à l’écoute des artistes et acteurs de la culture caribéenne, ces défenseurs du Rhum agricoles de Guadeloupe et Martinique animeront le temps d’un soir un bar sous les étoiles, avec une carte conviviale pour tous les amateurs éclairés et éclairants des soirées Kalyphonic!

► https://rhumstore.com/

► https://www.facebook.com/Rhumstore/

>>> Cocktails et carte imaginés by « Le Rhum Store » et leur mixologue jongleur de saveurs.

>>> Restauration animée par K-Chou « Gardien de la Glace et du Feu » : Grillades, sorbet coco, plats pays…

Alors récapitulons !

Tu viens les mains dans les poches mais avec ton pass Covid, because pour rien au monde tu ne raterais une « Kaly »

Tu mets tes jambes en Mode #NeverStopDancing, parce que ça fait trop longtemps qu’elles sont au repos forcé.

Et Comme d’hab. tu nous fais confiance, parce que tu sais que ce sera bon !

Pour venir :

KALYPHONIC STUDIO

2 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY

RER E Pantin puis bus 151 arrêt les Vignes

ou métro Hoche puis bus 151.

Immeuble en verre à l’angle, code porte A380, 4ème étage.

KALYPHONIC STUDIO 2 Avenue Henri Barbusse Bobigny 93000

Contact :KALYPHONIC STUDIO 0677660360 https://www.kaphonic.com/ https://www.facebook.com/events/213090140748303

Date complète :

