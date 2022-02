★ Ciné-Psychanalyse ★ «L’HOMME QUI PENCHE» Kino Ciné, 23 février 2022, Villeneuve-d'Ascq.

[http://www.kino-cine.com](http://www.kino-cine.com)Mercredi 23 Février**, rejoignez-nous au **Kino Ciné** du Campus Pont-de-Bois pour une séance **ciné-psychanalyse**. Projection du film «**L’Homme qui penche**» de Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury. La séance sera suivie d’un ciné-débat animé par **Kristina Herlant-Hémar**, **Jean-Yves Deshuis** et **Christophe Scudéri**, psychanalystes. Évènement en partenariat avec le **Collectif Lillois de Psychanalyse**. **L’HOMME QUI PENCHE** Thierry Metz (1956-1997) poète et manoeuvre est un des plus grands écrivains de sa génération. Il modèle ses expériences par l’écriture et transforme chaque étape de vie en matériau poétique. Il donne une âme au chantier, aux paysages du Lot-et-Garonne, à la maison dans laquelle il vit. Le film retrace l’intensité tragique d’une vie entièrement consacrée à la création et propose un dialogue entre la poésie et le cinéma. Accompagné par les textes de ses principaux recueils, il fait exister les habitants de ses poèmes : les ouvriers, les saisonniers et les patients du centre psychiatrique de Cadillac… NUM | 1h34 VF De Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury Genre : Documentaire Nationalité : Français _______________________________________ **Tarifs habituels** : Plein : 6 € Réduit (étudiant.e.s, RSA, personnels UdL…) : 5 € Pass Culture accepté Carte Bleue acceptée. Événement ouvert à tou·te·s et accessible aux personnes à mobilité réduite. ______________________________ Le Kino Ciné Université de Lille – Campus Pont de Bois Rue du barreau 59650 Villeneuve d’Ascq www.kino-cine.com 03.20.41.61.43 [contact@kino-cine.com](mailto:contact@kino-cine.com)

