Kino Ciné, le vendredi 11 juin à 20:00

[http://www.kino-cine.com](http://www.kino-cine.com)? Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence. ______________________________________ La Terre des Hommes NUM | 1h36 | VF De Naël Marandin Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert Genre : Drame Nationalité : Français _______________________________________ Tarifs habituels : Plein : 5,60 € Réduit (étudiant.e.s, RSA, personnels UdL…) : 4,60 € Abonné.e.s : 3,60 € Enfant : 2,60€ Pass Télérama : 5 € Code Orange Cinéday accepté. Carte Bleue acceptée. Evénement ouvert à tou·te·s et accessible aux personnes à mobilité réduite. ______________________________ Le Kino Ciné Université de Lille – Campus Pont de Bois Rue du barreau 59650 Villeneuve d’Ascq www.kino-cine.com 03.20.41.61.43 [contact@kino-cine.com](mailto:contact@kino-cine.com)

5,60€/4,60€/2.60€

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq

2021-06-11T20:00:00 2021-06-11T22:00:00

