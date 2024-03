! ! ★ / / ★ ! ! Brèche Brest, mercredi 3 avril 2024.

! ! ★ / / ★ ! ! Concerts : mercredi 3 avril de 19h00 à 00h00 Mercredi 3 avril, 19h00 Brèche Entrée 4 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T19:00:00+02:00 – 2024-04-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-03T19:00:00+02:00 – 2024-04-03T23:59:00+02:00

https://fb.me/e/20XB4ICLP

La House of Diamonds n’est pas un collectif de joaillerie. C’est un collectif de drag artists de Strasbourg. Et pourtant, des diamants, il y en aura mais ils seront dans vos yeux (attention ça pique). Vous allez en voir des clowns, des fées, des aliens et autres créatures. C’est 100% faux mais c’est plus vrai que nature. Pour vous iels chanteront, danseront, se déshabilleront. Pour vous certes, mais contre le cisteme ! Pour vous oui, mais sans le patriarcat ! Pour vous ok, mais au-delà des normes ! Pour donner une idée du drag qu’on fait, nos performances :

https://www.instagram.com/the.house.of.diamonds/

https://www.instagram.com/reel/CfI8XOQDBXz/…

https://www.instagram.com/tv/CX3R8VahMf3/…

ZadKokar (noise exra-terrestre, guitare-voix no-wave) :

Lorsqu’il n’est pas en train de travailler sur ses bandes-dessinées, Zad Kokar développe depuis plusieurs années (en solo ou accompagné par les Combi Beyaz) un univers musical spécifique et extra-terrestre. Sorte de mélange cathartique du minimalisme de Devo, de l’étrangeté des Residents, et de beats hip-hop 80’s. Le tout sous l’influence des dissonances et de la nervosité no-wave. Ses concerts sont définis par une grande énergie dansante, forte, et libératrice qui remonte le moral ! Il a déjà sorti plusieurs vidéos, cassettes et disque vinyles dont le dernier « Mold Grows » a été masterisé par le punk weirdo Geza

https://www.instagram.com/zadkokar/

https://www.youtube.com/watch?v=gVZ1pjX1fCU

https://www.youtube.com/@sterlingcale

DJ Fearless Alfredo (electronic, experimental…) :

Et pour finir, le DJ set de Fearless Alfredo : des mixs éclectiques de ses morceaux préférés pour danser. De l’électronique plus ou moins expérimentale, des boîtes à rythmes vénères ou mignonnes, des synthés tantôt sombres et tantôt rigolos, des percussions dans tous les sens, de la grosse pop… Tout pourra y passer suivant l’humeur, même du reggaeton queer, attention attention. Pour vous faire une idée des genres qu’elle mixe, en vrac il peut y avoir : electronic, experimental, avant-garde, hip hop, no wave, techno, world, EBM, post-punk, new-wave, dub, synth-pop… Vous pouvez entendre certains de ses sets pour des radios sur son soundcloud (du coup y’a certains sets super calmes ou expérimentaux, mais en live ce sera plutôt dansant ! ) Parfois weirdo-dansant, mais dansant pour sûr :

https://www.instagram.com/fearless.alfredo/ https://soundcloud.com/earlesslfredo

Puis toujours & à tout petit € d’amix

à tout vitos ! !

EVENT FB : https://fb.me/e/20XB4ICLP

