la Cave aux Poètes, le vendredi 8 octobre à 20:00

☞ BLACK DEVIL DISCO CLUB Bernard Fèvre, l’homme derrière Black Devil Disco Club depuis 1978, ce maître de cérémonie est de retour avec son album le plus spontané et le plus incarné à ce jour. Pas d’invités, pas d’intervenants extérieurs, pas de samples, pas de revival : un homme, ses machines et le futur droit devant. Bernard Fèvre n’est pas une légende du passé. C’est un pionnier de la musique de demain. Le diable a plus d’un tour dans son sac et aura toujours une longueur d’avance. [https://www.youtube.com/watch?v=bUDQdlJnV3U](https://www.youtube.com/watch?v=bUDQdlJnV3U) + GUEST

14€/12€/10€

#disco #fun

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T23:30:00