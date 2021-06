◣ XU 2021 : Ladies in Rap #5 Thérèse + Tracy De Sà FLOW, 25 juin 2021-25 juin 2021, Lille.

FLOW, le vendredi 25 juin à 18:00

XU2021 → VENDREDI 25 JUIN // 18h Ladies in Rap #5 – Conférence à 18h30 proposé par l'association LOUD'HER. Thérèse, artiste programmée pour la soirée Ladies In Rap, est par ailleurs très engagée dans la sensibilisation, et la lutte contre les discriminations. Elle animera un temps de conférence sur la thématique de la place des femmes dans le hip hop, avec un regard englobant également les autres formes de discrimination liées à l'image des rappeuses. Des jeunes du territoire seront associés à cette démarche en amont, la conférence sera ainsi également l'occasion de restituer un travail d'action culturelle mené sur cet enjeu. →Concerts à 20h30 ☞ TRACY DE SÀ (R'n'b) La scène, son ring pour lequel elle répète inlassablement accompagné de son complice Comix Delbiagio, ajuste le détail, perfectionne tout ce qui peut l'être, règle ses shows pour les amener vers toujours plus de perfection, sans temps morts ni place pour l'à-peu-près. La forme doit pouvoir activer les corps et le fond ouvrir et élever les consciences. Féministe évidente, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, Tracy déroute l'auditeur par ses changements de rythmes imprévus mais maîtrisés, le galvanise de ses rimes guerrières. ☞ THÉRÈSE (Hip-hop) Musicienne, styliste, modèle et militante, cette poupée-tigre tire en direction du ciel avec un laser gun à détentes multiples. Avec la foudroyante conviction d'avoir le droit de vivre mille vies en une. A l'image de son parcours, sa musique est libre, engagée, métissée, populaire et exigeante. Après l'introspectif « T.O.X.I.C » et le coup de poing « Chinoise ? », son premier EP « Rêvalité » vient compléter le menu, tel un plat de résistance. Une synthèse matérialisée de sa vision sur l'ère actuelle, qui s'obstine à toucher le coeur et le corps, pour faire bouger la tête. Et vice versa. « Rêvalité » est un cri. Un cri mélodieux. Celui de l'urgence de vivre dans un monde moins con. De construire activement un paradigme dans lequel notre génération aurait envie de se projeter.

8 – 10€

Conférence et concert • Ladies in Rap

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord



2021-06-25T18:00:00 2021-06-25T23:00:00