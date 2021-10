▲COMPLET▲ Soirée Mouillette, Joyaux magiques et bijoux de famille L’Embobineuse, 2 octobre 2021, Marseille.

L’Embobineuse, le samedi 2 octobre à 21:30

Joyaux magiques et bijoux de famille “mouillette [ nom féminin ] Petit morceau de pain long et mince qu’on trempe dans un liquide.” ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ DJs ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Kimberlaid b2b Nadou le rdv Kirill Shapovalov b2b Abstraxion (Popoff Kitchen / Moscou) / (Dischi Autunno / Mouillette) J.O.I. (Mouillette) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ PERFS ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Fifi du Calvaire Olek ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ VJs ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Abel de Mai & Fox Ollersson aka valeriepecresse2022 mouillette.net — INFO COVIDA On va pas se cacher derrière nos petits doigts (malgré la bagouze) et on va être aussi transparent•es que le gros diams sur la couronne d’Élizabeth II : le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l’Embob’. Nous n’avons pas le choix ! On espère sincèrement que les prochaines Mouillette vous proposeront d’autres must have plus fun. Vous pouvez nous montrer (en plus de vos plus beaux bijoux) : une attestation de vaccination complète, un résultat négatif d’un test (PCR, antigénique ou auto-test supervisé par un professionnel de santé) de moins de 72 heures, une preuve d’un rétablissement de contamination à la Covid-19. Un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination sera prochainement intégré comme preuve dans le « pass sanitaire ». Sachez qu’on est pas la police, on ne vous demandera aucune pièce d’identité ! Aussi, comme on trouve ces mesures invasives pour vos intimités, on fera ça de façon bienveillante — Petit vestiaire à prix libre

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



