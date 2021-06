▲COMPLET▲ Festival Babel Minots: MOSAÏ & VINCENT, « LE DISCO DES OISEAUX » Nomad’ Café, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Marseille.

▲COMPLET▲ Festival Babel Minots: MOSAÏ & VINCENT, « LE DISCO DES OISEAUX »

le vendredi 1 octobre à Nomad’ Café

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et d’instruments électroniques, les deux musiciens transportent le public dans un univers de nature sauvage et de technologies. Le duo nous immerge dans les divergences et les complémentarités de leurs sensibilités au monde : l’être hyper connecté et celui plutôt proche du sauvage, de la nature, de l’animal. Dans ce spectacle, les histoires sont tragicomiques et mettent en scène des animaux confrontés aux affres du monde moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous pourrez croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau… Sur scène, Mosai & Vincent croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique pour un concert coloré et dansant qui embarque les plus petits et les plus grands. Distribution : Mosai / Cédric Guyomard : chant, guitare, ukulélé Vincent / Vincent Perrigault : batterie, samples électroniques et chant Denis Athimon : mise en scène Luc Mainaud : scénographie et décor [https://vimeo.com/504407894](https://vimeo.com/504407894)

♫JEUNE PUBLIC♫

Nomad’ Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T11:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T15:00:00